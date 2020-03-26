"Газель" протаранила фуру и слетела с трассы в Алтайском крае

Выезд на полосу встречного движения привел к ДТП в Первомайском районе, сообщили amic.ru в пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края.

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Авария случилась 25 марта в 20:10 на 180-м километре Чуйского тракта. Столкнулись автомобили ГАЗ-322132 и Volvo FH-TRUCK 4X2.

По предварительной информации правоохранителей, 52-летний водитель "Газели" не справился с управлением, и выехал на полосу встречного движения, по которой двигалась фура. После столкновения ГАЗ пробил металлическое ограждение и опрокинулся в кювет.

Предполагаемому виновнику ДТП оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.

По факту аварии полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.