"Газель" сбила мужчину на пешеходном переходе в Барнауле

Фото: ivbg.ru

Жители Барнаула сообщили о ДТП с участием "Газели", в котором пострадал пешеход. Соответствующее сообщение появилось в группе Barnraul22 во "ВКонтакте".

По словам очевидцев, инцидент произошел вечером в пятницу, 17 марта, около 21:00 на перекрестке проспект Калинина - улица Ткацкая. Один из подписчиков сообщества рассказал, что пострадавшего от удара откинуло на десять метров, однако он остался жив.

Пешехода увезли врачи на машине скорой помощи. На месте аварии также работали полицейские, рассказывают барнаульцы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю уточнили, что ДТП произошло около 20:35. По предварительным данным, 52-летний мужчина за рулем ГАЗ-2705 наехал на пешехода-мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

61-летнего пострадавшего госпитализировали в горбольницу №1 для оказания медицинской помощи.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.