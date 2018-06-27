Газон и тротуар провалились в центре Барнаула из-за прорыва трубы

Фото: vk.com/barneos22

Порыв на сетях обернулся потопом в центре Барнаула днем в среду, 27 июня. Об инциденте сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.

"Молодежная – Ленина, прорыв трубы. Газон и тротуар провалились, в магазине повыбивало стекла", - отмечает автор заметки.

На видео с места событий видно, что вода хлещет в непосредственной близости от жилого дома, на первом этаже которого расположены торговые помещения.