Газон и тротуар провалились в центре Барнаула из-за прорыва трубы
Инцидент произошел на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной
27 июня 2018, 16:11
Фото: vk.com/barneos22
Порыв на сетях обернулся потопом в центре Барнаула днем в среду, 27 июня. Об инциденте сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.
"Молодежная – Ленина, прорыв трубы. Газон и тротуар провалились, в магазине повыбивало стекла", - отмечает автор заметки.
На видео с места событий видно, что вода хлещет в непосредственной близости от жилого дома, на первом этаже которого расположены торговые помещения.
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