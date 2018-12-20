Где барнаульцы могут заключить договор на вывоз мусора

Компания "ЭКО-Комплекс", которая с 15 декабря 2018 года отвечает за вывоз мусора в Барнауле, открыла дополнительный офис в центре города, где можно заключить договор.

Вывоз мусора — это услуга, за которую по федеральному закону придется платить всем образователям отходов: жителям многоквартирных домов, частного сектора, а также предприятиям и организациям.

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Вопрос дня Как изменится система и стоимость вывоза мусора в Барнауле

Сейчас заключить договор на вывоз мусора можно по двум адресам. На проспекте Космонавтов, 16 находятся специалисты, которые работают с физическими лицами. Для юридических лиц открыт офис на Социалистическом, 14. C января в новом здании "ЭКО-Комплекса" будут принимать уже всех потребителей.

В будние дни офисы работают с 8.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00). Из-за большого количества желающих заключить договор в субботу, 22 декабря, офис на Социалистическом будет открыт с 9.00 до 17.00.

Список необходимых документов, которые нужно иметь при себе, размещен на сайте "ЭКО-Комплекса". Через сайт можно подать и заявку на заключение договора. Специалисты регионального оператора ответят на вопросы по телефону 8-800-350-73-37 (звонок бесплатный).