Где и как правильно подобрать очки и контактные линзы

Проблема со зрением, к сожалению, является распространенной в современном обществе и касается немалого количества как взрослых, так и детей. Однако современные технологии позволяют корректировать зрение и таким образом обеспечивать человеку комфортную жизнь. Для этого нужно обратиться к опытным специалистам, которые помогут максимально точно проверить зрение и правильно подобрать необходимую оптику.

В Центре оптической коррекции "ЕВРОСТИЛЬ" уже более 20 лет помогают людям, имеющим проблемы со зрением. Для этого здесь есть все условия: высококачественное современное оборудование, грамотные специалисты, собственная мастерская, а также большой ассортимент оправ и линз.

Переступая порог салона, посетитель тут же попадает в профессиональные и надежные руки специалистов. Здесь работают только лицензированные кабинеты, оснащенные современным медицинским оборудованием, где ведут прием врачи-офтальмологи и оптометристы, что гарантирует всем посетителям исключительно квалифицированную помощь - точную проверку зрения и правильный подбор очков и контактных линз.

Для тех, кто не хочет носить очки, врач подберет контактные линзы и средства ухода за ними, профессионально обучит надевать и снимать их. Сегодня в оптике представлен широчайший выбор контактных линз от мировых производителей - от однодневных до квартальных сроков ношения.

Кроме того, в оптике "ЕВРОСТИЛЬ" представлен огромный выбор оправ (от 400 рублей и выше). Грамотные продавцы-консультанты помогут подобрать оправу согласно антропометрическим данным лица, ну и, конечно же, в тенденциях моды. Также посетителям предложат большое количество очковых линз с различными покрытиями - с защитой от излучения гаджетов, от ультрафиолетового излучения, солнцезащитные, поляризующие и для вождения автомобиля.

После того, как сделан выбор оправы и очковых линз, заказ уходит в мастерскую, где на современном оборудовании, согласно всем ГОСТам, изготавливают очки по вашему рецепту в течение 10 минут. При выдаче заказа мастер индивидуально для клиента сделает выправку очков, которые впоследствии будет удобно и комфортно носить! Кроме того, мастерская предлагает услугу по ремонту очков – заявка выполняется также в короткий срок - от 20 минут.

В "ЕВРОСТИЛЕ" постоянно осваивают передовые методики по изготовлению астигматических, бифокальных и прогрессивных очков. Особое внимание уделяется маленьким посетителям - здесь большой выбор мягких оправ для детей любого возраста.

Весь процесс - от момента посещения офтальмолога и проверки зрения до получения готовых очков имеет гарантию и контроль качества. Специалисты Центра оптической коррекции "ЕВРОСТИЛЬ" всегда рады видеть вас и готовы предложить отличный сервис с заботой о здоровье ваших глаз.

Центр оптической коррекции "ЕВРОСТИЛЬ":

г. Барнаул

пр. Строителей, 9, тел.: 8 (3852) 24-71-44

пр. Красноармейский, 58 (ТЦ "Первомайский"), тел.: 8 (3852) 22-61-34

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