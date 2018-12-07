Где купить новогоднюю елку в Барнауле: карта елочных базаров

Фото: ёлкизелёные.рф

Новый год все ближе, а значит, самое время задуматься о том, где приобрести главный символ зимнего праздника — в Барнауле будет работать 72 елочных базара.

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Вопрос дня Как украсят Барнаул к Новому году и где поставят главную елку

Администрация краевой столицы опубликовала карту торговых точек, где горожане смогут приобрести новогодние деревья.

Городские власти отмечают, что торговля хвойными деревьями в Барнауле официально уже разрешена с 1 декабря. Впрочем, массовое начало продаж ожидается с 15 декабря.

Кроме 72 базаров приобрести елочки можно будет у торговых центров и магазинов, где также организуют продажу деревьев по договорам с собственниками.

"Цена новогоднего дерева будет зависеть от высоты и пышности, предполагаемый минимум — 500 рублей", — добавляют в горадминистрации.