Где можно смотреть трансляцию Кубка мира по гребле?
Рассказываем, какие теле- и интернет-каналы показывают соревнования в прямом эфире
II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ уже стартовал. В Барнауле на гребном канале спортсмены делают первые заплывы. Не всем удастся посетить мероприятие и увидеть соревнования вживую. Amic.ru рассказывает, где и как можно посмотреть онлайн-трансляции соревнований.
Право на трансляцию получила компания из Тюменской области "Регион Телеком", но это не значит, что нигде больше соревнования не увидеть. Их картинку покажут в 72 странах мира и на нескольких телеканалах в России.
Так, на кабельном телевидении прямую трансляцию Кубка мира можно посмотреть на каналах Eurosport и Eurosport 2 (они доступны у сетевых провайдеров – МТС, "Ростелеком", "Дом.Ру", "Мегафон").
Транслируют соревнования и местные телеканалы – "Катунь 24" и "Толк" (21-я и 22-я кнопка соответственно).
Право на это получили:
– школа олимпийского резерва по гребле им. Костенко;
– сайт издания "Бийский рабочий";
– канал сообщества "Каноэ Алтай".
А на федеральном телеканале "Матч-ТВ" трансляции не будет. Напомним, что накануне Кубка мира по гребле произошёл скандал с генеральным продюсером телеканала Тиной Канделаки. Она осталась недовольна тем, что "Матч-ТВ" проиграл аукцион на проведение прямого эфира, и канал отказался от трансляции картинки от "Регион Телекома". Поэтому не стоит тратить время и искать греблю на этой кнопке.