Где можно смотреть трансляцию Кубка мира по гребле?

Какие телеканалы транслируют Кубок мира по гребле?

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Право на трансляцию получила компания из Тюменской области "Регион Телеком", но это не значит, что нигде больше соревнования не увидеть. Их картинку покажут в 72 странах мира и на нескольких телеканалах в России.

Так, на кабельном телевидении прямую трансляцию Кубка мира можно посмотреть на каналах Eurosport и Eurosport 2 (они доступны у сетевых провайдеров – МТС, "Ростелеком", "Дом.Ру", "Мегафон").



Транслируют соревнования и местные телеканалы – "Катунь 24" и "Толк" (21-я и 22-я кнопка соответственно).