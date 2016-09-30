Где на Алтае отдохнуть осенью? ТОП-10 мест для туристов от Amic.ru

Осень – это яркие краски и веселые зонты, прогулки по лесу и горячий шоколад в мягком кресле под пушистым пледом. А еще осень – отличное время для отдыха, время, которое можно посвятить только себе и своим близким.

При этом жителям Алтайского края и Сибири не надо никуда далеко уезжать. Все лучшее – здесь, стоит только оглянуться. Осенний лес чарует, как никогда более, Катунь потрясает воображение бирюзовым цветом, воздух Белокурихи становится в два раза целебнее, а русская баня в хмурый осенний вечер приносит неизмеримо больше удовольствия, нежели в летнюю жару. Можно побывать на всех заповедных для туристов тропах и достопримечательностях, и при этом никаких очередей. И, кстати, цены на отдых осенью значительно ниже, чем в "высокий сезон", а вот его качество, как уверяют многие, выше.

Чтобы насладиться всем этим и вырваться из рутины, достаточно двух-трех выходных. А некоторые мастера способны "вернуть к жизни" и за один день. Не знаете, где отдохнуть этой осенью? Читайте проект Amic.ru "Время впечатлений: 10 мест, где отдохнуть осенью на Алтае".

Кстати, а вы когда-нибудь купались в котле, висящем над настоящим костром? Мы расскажем, где это можно сделать и что из этого получается.