Где оказывают бесплатную юридическую помощь жителям Алтайского края

Кто может рассчитывать на бесплатную юридическую помощь в Алтайском крае? В законе Алтайского края от 08.04.2013 года N 11-ЗС «О бесплатной юридической помощи в Алтайском крае» прописан перечень граждан, которые имеют право на бесплатные консультации юриста. В первую очередь, это малоимущие и многодетные семьи, инвалиды, ветераны, дети-сироты. Они могут обращаться по вопросам социального и пенсионного обеспечения, по семейным, трудовым и жилищным вопросам. Кроме того, право на получение бесплатной юридической помощи имеют и педагогические работники, если они обращаются по вопросам, связанным с защитой чести, достоинства и деловой репутации. С полным перечнем категорий граждан можно ознакомиться по этой ссылке: «Бесплатная юридическая помощь».

И что, все они действительно помогают бесплатно?В управлении министерства юстиции РФ по Алтайскому краю утверждают, что да. И даже предоставили цифры, которые показывают, сколько человек обратились в 2021 году за бесплатной консультацией:



В территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в Алтайском крае поступило 68 299 обращений граждан. Было дано 49 072 устных консультаций и 19 426 — письменных.



Территориальные органы управления государственных внебюджетных фондов в Алтайском крае предоставили жителям края 160 480 бесплатных консультаций.



Органами исполнительной власти региона бесплатная юридическая помощь оказана по 96 495 обращениям. Специалисты составили 172 документа правового характера и в 31 случае представляли интересы граждан в судах и других органах.



К уполномоченному по правам человека в Алтайском крае за бесплатной юридической помощью обратились 411 граждан. Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае предоставил письменные ответы по 151 обращению.



В МФЦ поступили 382 обращения. Специалисты помогали составлять заявления, жалобы, ходатайства и другие документы, а также представляли интересы обратившихся в суде.



Адвокаты в 2021 году бесплатно отработали 426 обращения граждан, в 56 случаях адвокаты представляли интересы граждан в судах и других органах.



Нотариусы провели 18 251 бесплатных консультации.



В юридических клиниках края бесплатная юридическая помощь оказана по 746 обращениям граждан, в негосударственные центры бесплатной юридической помощи обратились 1307 человека. Все они получили необходимую помощь.