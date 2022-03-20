Где оказывают бесплатную юридическую помощь жителям Алтайского края
Рассказываем подробнее, где и кто может бесплатно получить консультацию юристов
В Алтайском крае действует региональный закон, в соответствии с которым жители региона могут получить бесплатную юридическую помощь. Правда не все, а те граждане, которые входят в специальный перечень. Рассказываем подробнее, где и кто может бесплатно получить консультацию юристов.
Кто может рассчитывать на бесплатную юридическую помощь в Алтайском крае?В законе Алтайского края от 08.04.2013 года N 11-ЗС «О бесплатной юридической помощи в Алтайском крае» прописан перечень граждан, которые имеют право на бесплатные консультации юриста. В первую очередь, это малоимущие и многодетные семьи, инвалиды, ветераны, дети-сироты. Они могут обращаться по вопросам социального и пенсионного обеспечения, по семейным, трудовым и жилищным вопросам.
Кроме того, право на получение бесплатной юридической помощи имеют и педагогические работники, если они обращаются по вопросам, связанным с защитой чести, достоинства и деловой репутации.
С полным перечнем категорий граждан можно ознакомиться по этой ссылке: «Бесплатная юридическая помощь».
Где оказывают бесплатную юридическую помощь жителям края?Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи в Алтайском крае являются:
1) органы исполнительной власти Алтайского края и подведомственные им учреждения;
2) многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, создаваемые в соответствии
с федеральным законодательством;
3)Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае;
4) Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае;
5) адвокаты;
6) нотариусы.
И что, все они действительно помогают бесплатно?В управлении министерства юстиции РФ по Алтайскому краю утверждают, что да. И даже предоставили цифры, которые показывают, сколько человек обратились в 2021 году за бесплатной консультацией:
В территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в Алтайском крае поступило 68 299 обращений граждан. Было дано 49 072 устных консультаций и 19 426 — письменных.
Территориальные органы управления государственных внебюджетных фондов в Алтайском крае предоставили жителям края 160 480 бесплатных консультаций.
Органами исполнительной власти региона бесплатная юридическая помощь оказана по 96 495 обращениям. Специалисты составили 172 документа правового характера и в 31 случае представляли интересы граждан в судах и других органах.
К уполномоченному по правам человека в Алтайском крае за бесплатной юридической помощью обратились 411 граждан. Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае предоставил письменные ответы по 151 обращению.
В МФЦ поступили 382 обращения. Специалисты помогали составлять заявления, жалобы, ходатайства и другие документы, а также представляли интересы обратившихся в суде.
Адвокаты в 2021 году бесплатно отработали 426 обращения граждан, в 56 случаях адвокаты представляли интересы граждан в судах и других органах.
Нотариусы провели 18 251 бесплатных консультации.
В юридических клиниках края бесплатная юридическая помощь оказана по 746 обращениям граждан, в негосударственные центры бесплатной юридической помощи обратились 1307 человека. Все они получили необходимую помощь.