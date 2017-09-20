Где отдохнуть осенью в Алтайском крае?

Кто из нас не любит деревенский отдых: свежий воздух, крики петухов по утрам, предрассветный туман, запахи парного молока. База отдыха "Старый хутор" ─ это сочетание всех прелестей настоящего сельского отдыха и высочайшего уровня комфорта. База находится в районе села Усть-Чумыш Тальменского района, рядом с живописным озером, в окружении леса. Это место просто создано для неторопливых прогулок в тени деревьев, наблюдения за закатами и рассветами, романтических пикников, дружеских посиделок у костра или скрепляющего корпоративного отдыха.

Здесь со всей тщательностью воссоздана атмосфера аутентичной русской деревни. Колоритные хаты-мазанки располагаются буквально посреди густого смешанного леса, так что из всех окон открывается поистине завораживающий вид на волшебные лесные тропинки. Вся мебель и предметы интерьера выполнены исключительно из дерева, а обставлены домики со всей тщательностью и вниманием к деталям.

В каждом домике двуспальная или полутораспальная кровать, деревянная мебель, тканые хлопковые половики, санузел с горячей водой, душевая. При необходимости предоставляется дополнительное место.

Приветливый и чуткий персонал всегда готов оказать помощь и выполнить любую просьбу, ведь удобство, комфорт и хорошее настроение постояльцев здесь ставятся во главу угла.

Каждый найдет здесь развлечение по вкусу, независимо от времени года. Осенью и весной эти места становятся настоящим раздольем для охотников, а заядлые рыбаки оценят все разнообразие рыб, которые водятся в озере неподалеку. Зимой в ход идут снегоходы для увлекательных поездок по окрестностям и плюшки для традиционной русской забавы ─ катания с горок.

Городская жизнь полна стрессов и тревог, изматывающего ритма и прочих вредных факторов, пагубно влияющих на здоровье. Для поддержания хорошего самочувствия каждому человеку просто необходимо хотя бы на время вырываться из этой суеты. Отдых на природе, в сельской тишине, наедине с деревьями и звездами - самый эффективный способ восстановить свое физическое и душевное равновесие. На базе "Старый хутор" гарантируют первоклассный, комфортный отдых, который подарит массу приятных впечатлений и никого не оставит равнодушным.

Читайте также: Спецпроект Amic.ru "Очей очарование: где отдохнуть осенью?"

Контакты:

Телефон: +7 (963) 574-22-55 , +7 (913) 087-80-78

Адрес: Тальменский район, с Усть–Чумыш

www.hutor22.ru