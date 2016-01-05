Где покататься на коньках в Барнауле? Обзор ледовых катков

Новогодние каникулы - это прекрасная возможность отдохнуть и многие барнаульцы выходят на открытые ледовые площадки. В нынешнем сезоне в городе их, не считая самой большой ледовой арены, функционирует 11. Корреспондент ИА "Амител" решил объехать несколько катков Барнаула, чтобы выяснить наличие коньков, цены и время работы. Подробнее об этом читайте в нашем обзоре.







Один из самых популярных катков в краевой столице расположился на площади Сахарова. Несмотря на то, что каток работает только второй год, он уже успел полюбиться барнаульцам и гостям города. Вход со своими коньками – 50 рублей. Прокат фигурных или хоккейных коньков обойдется в 100 рублей за час. В наличии порядка 100 пар коньков с 30 по 47 размер. Каток работает ежедневно с 11 часов и до последнего клиента.



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"Нынешняя погода не благоприятствует качеству льда, морозы то и дело сменяет оттепель. Вот и к концу недели снова ожидаются слабоположительные температуры, а это значит, что лед вновь будет таять, заливка же при таких погодных условиях не ведется", – рассказал сотрудник проката Андрей.







Среди минусов отдыхающие называют небольшой размер катка и покат ледовой поверхности, которые обусловлены особенностями расположения. Площадь в принципе не предназначена для расположения подобного объекта. Для тех, кто ищет профессиональный лед, неподалеку функционирует Дворец спорта (теперь откроется только после новогодних каникул) или "Локомотив". Тем же, кто решит весело провести время или отдохнуть с семьей, вполне подойдет этот вариант.



Смотрите также интерактивную карту катков Барнаула



Есть скаты и в парке культуры и отдыха "Центральный" (пр. Социалистический, 11), здесь лед залит прямо на дорожках, которые летом вели к кассам и аттракционам, а также площадка возле здания проката. Но тут на это никто из отдыхающих не жалуется, а даже наоборот, называют спуски дополнительным экстремальным бонусом. Если говорить о качестве льда, то кое-где в ледовом полотне встречаются дыры, попадание в которые обеспечит падение. Но в ближайшее время эти недочеты будут устранены, тут заливка льда производится два раза в неделю.





Но что можно отнести к неоспоримым плюсам, так площадь катка в 1800 квадратных метров. Хороший выбор коньков на любой вкус, которые представлены тут с 30 по 46 размер в количестве 150 пар, бесплатный Wi-Fi, просторная теплая раздевалка. Час проката стоит 90 рублей, со своими – 80 рублей в час. Каток работает ежедневно с 10 до 19 часов, а в выходные с 10 до 22 часов.



Несмотря на легкий мороз, молодая мама Оксана и ее пятилетний сын Давид пришли в парк "Лесная сказка" (ул. Энтузиастов, 10а). Начинающие спортсмены при полном обмундировании – коньки, налокотники и наколенники. Личным примером Оксана прививает сыну любовь к спорту и здоровому образу жизни, а также заставляет ребенка выпустить планшет из рук.



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"Основной поток ждем на новогодние праздники. Люди будут идти с 10 до 23 часов. В такие дни мы прямо сбиваемся с ног. Музыка хорошая играет у нас. В наличии спортивный инвентарь и на богатырскую ногу, и для самых маленьких. Переобуться можно в тепле, а после катания – перекусить. Час проката – 120 рублей, со своими коньками – 70 рублей хоть на весь день. Будет каток работать и в ночь на 31 декабря, приглашаем барнаульцев встретить Новый год на льду", – рассказывает сотрудница проката Елена.





Следующая популярная площадка – каток на стадионе "Локомотив". В будни площадка работает с 14 до 21.30, в выходные с 11 до 21.30. Со своими коньками вход на лед 100 рублей без ограничения по времени, для хоккеистов – 120 рублей, а напрокат – 100 рублей за час. В залог за коньки берут сотовые телефоны, водительское удостоверение, СНИЛС или 1000 рублей. В прокате представлено порядка 200 пар коньков с 30 до 47 размера. В просторном помещении можно не только с комфортом переодеться, но и поиграть в настольный теннис.



Также на базе "Локомотива" функционирует школа фигурного катания. Групповые занятия ведутся с ребятами от трех до 17 лет, со взрослыми работают индивидуально. Каток находится в центре города. На площадке часто проходят тренировки хоккейных команд. Для тех, кто на коньках стоит неуверенно и опасается снующих туда-сюда будущих Харламовых, это может стать неприятным сюрпризом.







"Вместимость катка – примерно 500 человек. Постоянным клиентам и желающим покататься своей большой и дружной компанией также предоставляются скидки", – рассказывает сотрудница проката Наталья.



В спорткомплексе "Льдинка" функционируют сразу два катка. Открытый работает ежедневно и вмещает порядка 100 человек. Со своими коньками можно покататься за 70 рублей в час, прокат – 120 рублей в час. Дети младше семи лед пропускаются со своими коньками на лед бесплатно. Услуги проката для самых маленьких клиентов, которым в пору придутся коньки с 28 по 33 размер, будут стоить 60 рублей за час, рассказал ИА "Амител" сотрудник проката Сергей.



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Крытый каток функционирует только по выходным, на нем одновременно могут кататься до 60 человек. Час на крытом катке со своими коньками стоит 100 рублей. Если вы воспользуетесь услугой проката, то приготовьте 120 рублей за 60 минут. В субботу и воскресенье тут проходят дискотеки "Горячий лед".

Размерный ряд представлен коньками с 28 по 47 размер. Работают два кафе, есть теплая раздевалка. Есть услуга по заточке.



Каток в парке "Арлекино" (ул. Г. Исакова, 149а) с понедельника по пятницу работает с 12 до 22 часов, в выходные ледовая площадка начинает функционировать на два часа раньше. Вход на весь день со своими коньками тут один из самых низких в городе – 50 рублей. Прокат – 100 рублей/час. Вместимость – порядка 150 человек. Коньков в прокате порядка 200 пар, размерный ряд – с 27 по 47. При катке работает комната видеоигр, установлен автомат, в котором можно угоститься кофе или горячим шоколадом.



ИА "Амител" рекомендует проводить новогодние праздники и выходные активно. Тем более что катание улучшает обмен веществ, является профилактикой плоскостопия, артрита, артроза. А еще час, проведенный на коньках, сжигает 400 калорий и улучшает настроение.



