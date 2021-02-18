Где учат бизнесу: как работает институт дополнительного образования в АлтГТУ

Программы профессиональной переподготовки отличаются от высшего образования: они менее формальны и направлены на получение практического опыта. Такое обучение дает возможность освоить новые навыки и увеличить доход. Это актуально не только для предпринимателей и руководителей, но и для простых специалистов, которые хотят развиваться в своей профессиональной области.

В Барнауле пройти такие курсы можно в Институте развития дополнительного профессионального образования АлтГТУ. Здесь реализуют несколько программ в сфере экономики, которые отвечают актуальным запросам рынка. Директор института Михаил Сейдуров и замдиректора Елена Боховитина на радио "Эхо Москвы" рассказали, как их образовательные программы помогают осваивать новые профессии и продвигаться по карьерной лестнице.

02:12 "Если человек испытывает трудности с новой профессией, с поиском себя, с обретением новых компетенций, ему нужна профессиональная переподготовка. Первая такая программа – "Мастер делового администрирования". Это курс для тех, кто когда-то был "технарем", а сейчас решил стать бизнесменом". Также есть программа, которая дает возможность попробовать себя на электронных торговых площадках – "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд". Михаил Сейдуров рассказывает об экономических программах переподготовки.

04:43 "Знания, связанные с охраной труда, со вступившими в силу изменениями с января 2021 года, сейчас находятся на пике востребованности. Поэтому такую программу профессиональной переподготовки мы тоже с успехом реализуем. Называется она "Техносферная безопасность". Это курс для руководителей и специалистов службы охраны труда. Представляет собой целый комплекс практических и теоретических знаний". "Техносферная безопасность" стала одной из самых популярных программ 2020 года.

07:14 Также есть курсы, связанные с техническим профилем. "Поскольку мы технический университет, у нас есть кафедра автомобиля и автомобильного хозяйства, и кто, как ни мы, должны реализовывать программу повышения квалификации "Эксперт по техническому контролю и диагностике автомототранспортных средств". Еще один наш проект – программа профессиональной переподготовки "Технологии машиностроения". Заказчиком на этот курс был "Алтайвагон", для них мы его разработали и успешно реализовывали в течение нескольких лет".

09:45 "Президентская программа подготовки управленческих кадров" реализуется на трех площадках – в Барнауле, Бийске и Рубцовске, является знаковой для нашего вуза. Мы вступили в нее одними из первых в России, наш опыт сравним с опытом ведущих вузов страны. Здесь мы максимально настроены на то, чтобы учитывать все современные тенденции, стараемся привлекать ведущих специалистов". Этот курс также предусматривает зарубежную стажировку.

14:27 "Программа "Мастер делового администрирования" будет полезна для топ-менеджеров, но мы этим не ограничиваемся. Мы реализуем программу очень давно, поэтому не исключаем и специалистов среднего звена, да и вообще любых желающих, которые хотят узнать, что такое бизнес. В зависимости от групп мы корректируем учебный план, подстраиваясь под запрос слушателей. Например, если у нас складывается команда, которой больше интересен стратегический менеджмент и маркетинг, мы часть специализации подстраиваем под запрос".

18:27 "Многие отмечают, что интерес к нашим программам отчасти заключается еще и в том, что приходят разные люди из разных сфер деятельности, имеют возможность общаться и налаживать контакты. У нас появляются новые бизнес-проекты, договорные отношения, просто личные полезные знакомства. Студенты помогают друг другу развиваться". Бизнес-образование в АлтГТУ – это место успешного нетворкинга.

20:55 "Мастер делового администрирования" – это не узкая программа с точки зрения экономики, предпринимательского искусства, продвижения стратегических маркетинговых форм. Это живая программа, которая поддерживает мировые тренды. И все, что на сегодняшний день востребовано в бизнесе, в экономике, – это все есть у нас. Поэтому "Мастер делового администрирования" уникален еще и тем, что выпустившись в 2015 году и поступив еще раз на эту же программу в 2020 вы поймете, что они абсолютно разные, потому что за пять лет изменилось почти все".

23:58 В рамках программы "Контрактная система госзакупок" рассказывают, как работать с площадками и с точки зрения заказчика, и с точки зрения исполнителя. "Более того, у нас два закона регламентируют эту деятельность, и речь идет именно о возможности участия как в контрактной, так и в аукционной системе, – то есть рассказываются все нюансы. Кроме того, в этой сфере профстандарт также является обязательным. Если вы хотите, чтобы ваша компания участвовала в госзакупках, вам нужен человек, который сможет это вести, и этот человек должен быть с профильным образованием".

26:10 "У нас большой пул разных привлеченных специалистов из именитых компаний. Например, Андрей Ткаченко, привлекаемый спикер, – один из ведущих специалистов в алтайском крае и СФО в области госзакупок. Кроме того, предыдущий год дал возможность сотрудничать даже с Москвой и Санкт-Петербургом. Планируем сотрудничать с Германией и США".