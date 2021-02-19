Где в Барнауле могут появиться "выделенки" и почему их не спешат внедрять

Питерская компания "Вектор" разработала для Барнаула концепцию внедрения выделенных полос для общественного транспорта. Они могут появиться на двух центральных проспектах города и одной улице. Однако в мэрии пока сами не знают, когда внедрят "выделенки" для транспорта. Во всем виноваты деньги. Вернее, их отсутствие: для внедрения системы необходимы миллионы рублей, а в бюджете города их нет. Рассказываем, где в Барнауле в будущем могли бы появиться выделенные полосы и что, кроме денег, мешает их внедрению.

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Где в Барнауле могут появиться "выделенки"?

В 2020 году руководство города попросило питерскую фирму "Вектор" проанализировать, где возможно внедрить полосы для транспорта. Эксперты пришли к выводу, что таких мест в краевой столице не так уж много. Всего три улицы, и то не полностью. Итак "выделенки", по мнению питерских специалистов, в городе могли бы появиться:

– на проспекте Ленина от ул. П. Сухова до ул. Матросова (нечетная сторона) и от ул. Матросова до ул. Северо-Западной (четная сторона), от ул. Пионеров до ул. Партизанской (нечетная сторона) и от ул. Партизанской до ул. Пионеров (четная сторона);

– на проспекте Строителей от Павловского тракта до ул. Челюскинцев (нечетная сторона) и от пер. Ядринцева до ул. Челюскинцев (четная сторона);

– на улице Малахова от ул. Гущина до ул. П. Сухова (нечетная сторона).

А почему не сделать полосы на другом участке проспекта Ленина и Павловском тракте?

В мэрии пришли к выводу, что на Павловском тракте вводить выделенную полосу для общественного транспорта нет смысла: там небольшое количество общественного транспорта по отношению к общему потоку автомобилей.

Что касается проспекта Ленина – от площади Октября до Речного вокзала, – то в теории здесь можно было бы сделать "выделенки", но для этого потребуется убрать все "карманы" и парковки. А так как на главной магистрали Барнаула расположено слишком много магазинов и учреждений, отказаться от парковок будет крайне сложно.

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Так когда появятся выделенные полосы?

В мэрии не знают. Говорят, что для этого нужны дополнительные средства. А организовать полосы в рамках национального проекта "БКАД", который помогает сейчас ремонтировать и строить дороги в регионах, тоже нельзя: такие работы не подпадают под финансирование.

"В связи с необходимостью проведения комплексных мероприятий в настоящее время оценить необходимые затраты на указанные мероприятия не представляется возможным", – сообщили в пресс-службе городской администрации на официальный запрос amic.ru.

Почему "выделенки" – это хорошо?

Если на улицах города появятся специально выделенные полосы для автобусов и троллейбусов, то к месту назначения можно будет добираться гораздо быстрее, чем сейчас: общественному транспорту не придется стоять в пробках. К такой практике уже пришли в крупнейших городах страны. Из-за своей неповоротливости троллейбусы и автобусы в часы пик движутся на 20-30% медленнее общего транспортного потока. Когда же ситуация изменится, многие барнаульцы пересядут на общественный транспорт. И это разгрузит дороги города. Учтите, что один автобус перевозит больше пассажиров, чем 50 автомобилей, и места занимает гораздо меньше. А в конечном итоге все это поможет развитию общественного транспорта, который в Барнауле сейчас находится в глубоком кризисе.