Где в Барнауле могут появиться "выделенки" и почему их не спешат внедрять
Мэрия города не знает, когда на улицах появятся отдельные полосы для транспорта
Питерская компания "Вектор" разработала для Барнаула концепцию внедрения выделенных полос для общественного транспорта. Они могут появиться на двух центральных проспектах города и одной улице. Однако в мэрии пока сами не знают, когда внедрят "выделенки" для транспорта. Во всем виноваты деньги. Вернее, их отсутствие: для внедрения системы необходимы миллионы рублей, а в бюджете города их нет. Рассказываем, где в Барнауле в будущем могли бы появиться выделенные полосы и что, кроме денег, мешает их внедрению.
Где в Барнауле могут появиться "выделенки"?
В 2020 году руководство города попросило питерскую фирму "Вектор" проанализировать, где возможно внедрить полосы для транспорта. Эксперты пришли к выводу, что таких мест в краевой столице не так уж много. Всего три улицы, и то не полностью. Итак "выделенки", по мнению питерских специалистов, в городе могли бы появиться:
– на проспекте Ленина от ул. П. Сухова до ул. Матросова (нечетная сторона) и от ул. Матросова до ул. Северо-Западной (четная сторона), от ул. Пионеров до ул. Партизанской (нечетная сторона) и от ул. Партизанской до ул. Пионеров (четная сторона);
– на проспекте Строителей от Павловского тракта до ул. Челюскинцев (нечетная сторона) и от пер. Ядринцева до ул. Челюскинцев (четная сторона);
– на улице Малахова от ул. Гущина до ул. П. Сухова (нечетная сторона).
А почему не сделать полосы на другом участке проспекта Ленина и Павловском тракте?
В мэрии пришли к выводу, что на Павловском тракте вводить выделенную полосу для общественного транспорта нет смысла: там небольшое количество общественного транспорта по отношению к общему потоку автомобилей.
Что касается проспекта Ленина – от площади Октября до Речного вокзала, – то в теории здесь можно было бы сделать "выделенки", но для этого потребуется убрать все "карманы" и парковки. А так как на главной магистрали Барнаула расположено слишком много магазинов и учреждений, отказаться от парковок будет крайне сложно.
Так когда появятся выделенные полосы?
В мэрии не знают. Говорят, что для этого нужны дополнительные средства. А организовать полосы в рамках национального проекта "БКАД", который помогает сейчас ремонтировать и строить дороги в регионах, тоже нельзя: такие работы не подпадают под финансирование.
"В связи с необходимостью проведения комплексных мероприятий в настоящее время оценить необходимые затраты на указанные мероприятия не представляется возможным", – сообщили в пресс-службе городской администрации на официальный запрос amic.ru.
Почему "выделенки" – это хорошо?
Если на улицах города появятся специально выделенные полосы для автобусов и троллейбусов, то к месту назначения можно будет добираться гораздо быстрее, чем сейчас: общественному транспорту не придется стоять в пробках. К такой практике уже пришли в крупнейших городах страны. Из-за своей неповоротливости троллейбусы и автобусы в часы пик движутся на 20-30% медленнее общего транспортного потока. Когда же ситуация изменится, многие барнаульцы пересядут на общественный транспорт. И это разгрузит дороги города. Учтите, что один автобус перевозит больше пассажиров, чем 50 автомобилей, и места занимает гораздо меньше. А в конечном итоге все это поможет развитию общественного транспорта, который в Барнауле сейчас находится в глубоком кризисе.