Где в Барнауле отключили горячую воду
Рассказываем, на каких улицах временно приостановлена подача ресурса
17 июня 2019, 05:23
Горячую воду отключили 17 июня в контуре ТЭЦ-2. Как сообщал портал Amic.ru, это связано с опрессовкой и ремонтной кампанией на тепловых сетях.
Гидравлические испытания будут проходить с 17 по 26 июня. Ремонтные работы – с 27 июня по 10 июля.
Всего под опрессовку попадут порядка 500 км тепловых сетей.
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В городской администрации уточнили, где до указанного времени не будет горячей воды:
- дома в границах улиц Малахова, Юрина, Солнечная Поляна, проспект Космонавтов;
- проспект Космонавтов, улицы Малахова, Глушкова, Тимуровская, Петра Сухова, Горно-Алтайская и Северо-Западная;
- Жилплощадка, микрорайоны ВРЗ и Восточный;
- проспект Ленина, улицы Северо-Западная, Георгия Исакова, Советской Армии, Матросова, Кулагина, проспект Калинина и улица Чеглецова;
- в центральной части города – на проспекте Ленина, улицах Новоугольная и Профинтерна, проспектах Строителей и Социалистический, улице Молодежная;
- в Центральном районе – в периметре проспектов Ленина и Комсомольский, улиц Димитрова, Чкалова, Кирова и Трудовой.
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