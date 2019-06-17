Где в Барнауле отключили горячую воду

Горячую воду отключили 17 июня в контуре ТЭЦ-2. Как сообщал портал Amic.ru, это связано с опрессовкой и ремонтной кампанией на тепловых сетях.

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Прочее Сезон отключения горячей воды стартовал в Барнауле 13 мая

Гидравлические испытания будут проходить с 17 по 26 июня. Ремонтные работы – с 27 июня по 10 июля.

Всего под опрессовку попадут порядка 500 км тепловых сетей.

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В городской администрации уточнили, где до указанного времени не будет горячей воды: