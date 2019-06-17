Где в Барнауле отключили горячую воду

Рассказываем, на каких улицах временно приостановлена подача ресурса

17 июня 2019, 05:23

Горячую воду отключили 17 июня в контуре ТЭЦ-2. Как сообщал портал Amic.ru, это связано с опрессовкой и ремонтной кампанией на тепловых сетях.

Сезон отключения горячей воды стартовал в Барнауле 13 мая

Сезон отключения горячей воды стартовал в Барнауле 13 мая

Гидравлические испытания будут проходить с 17 по 26 июня. Ремонтные работы – с 27 июня по 10 июля.

Всего под опрессовку попадут порядка 500 км тепловых сетей.

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В городской администрации уточнили, где до указанного времени не будет горячей воды:

  • дома в границах улиц Малахова, Юрина, Солнечная Поляна, проспект Космонавтов;
  • проспект Космонавтов, улицы Малахова, Глушкова, Тимуровская, Петра Сухова, Горно-Алтайская и Северо-Западная;
  • Жилплощадка, микрорайоны ВРЗ и Восточный;
  • проспект Ленина, улицы Северо-Западная, Георгия Исакова, Советской Армии, Матросова, Кулагина, проспект Калинина и улица Чеглецова;
  • в центральной части города – на проспекте Ленина, улицах Новоугольная и Профинтерна, проспектах Строителей и Социалистический, улице Молодежная;
  • в Центральном районе – в периметре проспектов Ленина и Комсомольский, улиц Димитрова, Чкалова, Кирова и Трудовой.
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