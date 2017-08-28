Где в Барнауле продают вкусную шаурму? Опрос Amic.ru

В последние годы шаурма стала для барнаульцев практически национальным блюдом. Ее покупают школьники тайком от родителей, ратующих за здоровый образ жизни. Берут и студенты, которым она "жизненно необходима" в перерывах интенсивной учебы и во время развлечений. Ею перекусывают солидные взрослые во время коротких обеденных перерывов и внезапных посиделок с друзьями.

Недаром в нашем городе шаурмичные почти на каждом углу. В социальных сетях порой возникают ожесточенные споры на тему "Где шаурма вкуснее?". Поскольку некоторые сотрудники редакции Amic.ru к шаурме тоже неровно дышат, мы решили выяснить, где в Барнауле можно купить самую вкусную шаурму.

В наш опрос мы постарались включить все самые популярные сети шаурмичных.

Свой вариант заведения вы можете написать в комментариях.

По итогам опроса Amic.ru выспросит рецепты шаурмы у трех заведений, которые наберут наибольшее количество голосов.