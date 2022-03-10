Гендерный баланс. Чем отличаются мобильные привычки мужчин и женщин Алтайского края

У жителей и жительниц Алтайского края в цифровой среде царит полное равноправие. К такому выводу пришли специалисты МегаФона, проанализировав данные об активности абонентов.

Разница между потреблением интернет-трафика у мужчин и женщин составляет лишь 2%: те и другие скачивают в месяц примерно 10 гигабайт. Такая же солидарность наблюдается и по отношению к SMS — представители обоих полов исключительно редко прибегают к этому способу коммуникации.

В требованиях к гаджетам аналитики также фиксируют полное единодушие — три самые популярные модели у всех: Huawei Honor 10 Lite, Huawei Honor 7A и Huawei Y6s. Но представители мужского пола оказались более «старомодными», они на 5% чаще пользуются кнопочными телефонами.

Статистика по звонкам подтверждает распространённое представление, что женщины любят подолгу «висеть» на телефонной трубке. Во всяком случае жительницы региона разговаривают на 36% больше мужчин — в среднем 374 минуты в месяц. Причём с возрастом эта тенденция только усиливается — у поколения 60+ разница составляет уже 71%.

Главные любители электронных книг в крае — тоже женщины. По данным сервиса МегаФон, книги они читают в 1,5 раза больше мужчин. Судя по литературным предпочтениям, женщинам нравятся романтические приключения, а мужчинам — миры «меча и магии». Самым популярным «женским» жанром оказался любовный роман, а «мужским» — героическое фэнтези. При этом сильная половина Алтая, вопреки стереотипам, также интересуется книгами о страстных чувствах — жанр любовного романа занял второе место, опередив даже детективы.