Гендиректора «Сибирь-Полиметаллы» наградили патриаршим знаком Святой великомученицы Варвары

17 декабря в Храме Христа Спасителя в Москве генеральный директор АО «Сибирь-Полиметаллы» Вадим Рязанцев получил Патриарший знак Святой великомученицы Варвары. Праздничное богослужение и вручение награды провёл епископ Русской православной церкви митрополит Аристарх.

Патриарший знак Святой великомученицы Варвары учреждён патриархом Московским и всея Руси Алексием II для награждения представителей горной промышленности, которые вносят большой вклад в социальное обеспечение тружеников горнодобывающих отраслей и их семей, совершенствуют и повышают безопасность условий труда при освоении земных недр.

«Святая великомученица Варвара — хранительница шахтёров, работа которых является одной из самых опасных и тяжёлых. Быть шахтёром — значит обладать мужеством и силой духа. Патриарший знак святой великомученицы Варвары особая награда для нас — людей, которые связали свою жизнь с горной промышленностью», — поделился Вадим Рязанцев.

Стоит отметить, что Вадим Рязанцев более 20 лет посвятил горной промышленности, является действительным членом Академии горных наук. С февраля 2020 года возглавляет Акционерное общество «Сибирь-Полиметаллы». Одно из приоритетных направлений его деятельности — внедрение культуры безопасности на производстве. Результатом работы стали высокие показатели уровня промышленной безопасности и охраны труда. Следующим этапом станет вовлечение в эту работу подрядных организаций, привлекаемых в дальнейшем для осуществления деятельности на опасных производственных объектах акционерного общества.

Фото: «Сибирь-Полиметаллы»