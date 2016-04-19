Генпрокуратура инициировала проверку в Барнауле из-за скандала на Шикотане

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Проверка, связанная с долгами по зарплатам перед сотрудниками рыбокомбината "Островной" на острове Шикотан в Сахалинской области, пройдет в Барнауле с участием прокуратуры.

Напомним, ранее руководитель Роструда Всеволод Вуколов сообщил, что трудоустройством сотрудников комбината занимались организации из Барнаула, Иркутска, Красноярска, Южно-Сахалинска и Улан-Удэ.

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Прочее Барнаул ожидает проверка из-за скандала с долгами по зарплатам на Шикотане

Ввиду этого в указанных городах пройдут проверки агентств, которые трудоустраивали сотрудников.

В проверке, судя по текущей ситуации, примут участие разные ведомства, включая прокуратуру и государственную инспекцию труда в Алтайском крае.

"Пришло поручение Генеральной прокуратуры. Что касается кадрового агентства, то пока поручение от Роструда нам не пришло, потому что аккредитацией кадровых агентств занимается непосредственно сам Роструд. Поэтому, как только поручение придет, мы сразу будем этим заниматься", – сообщила во вторник порталу Amic.ru временно исполняющая обязанности заместителя руководителя Государственной инспекции труда – заместителя главного государственного инспектора труда в Алтайском крае Елена Сухонос.

Более подробную информацию в ведомстве обещали предоставить позднее.

Между тем напомним, что история с задержкой заработных плат на рыбокомбинате "Островной" стала известна всей стране в прошлый четверг, 14 апреля, когда сотрудники предприятия обратились в ходе "прямой линии" к Владимиру Путину.

Во время разговора с главой государства работники подчеркнули, что им не выплачивали деньги в течение нескольких месяцев.

Уже на следующий день в рамках разбирательства на Шикотан вылетели замгенпрокурора РФ Юрий Гулягин и руководитель Роструда Всеволод Вуколов.