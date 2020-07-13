Генпрокуратура РФ направила дело сестер Хачатурян в суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца по предварительному сговору. Об этом сообщает ТАСС.

"Генеральная прокуратура утвердила обвинение по уголовным делам в отношении сестер Хачатурян. Подписал заместитель генпрокурора Гринь, который в декабре 2019 года возвращал дело с указанием Следственному комитету переквалифицировать действия сестер в связи с нахождением в состоянии необходимой обороны. Очевидно, что-то за это время в его позиции поменялось. Теперь ждем поступления дел в суд и назначения предварительных судебных заседаний", – рассказал адвокат одной из сестер, Алексей Липцер.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что если Генпрокуратура утвердит заключение и направит дело в суд, то оно будет рассматриваться в закрытом от СМИ режиме. Причиной для этого станет упоминание об издевательствах и насилии отца над дочерьми.

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Происшествия Три сестры зарезали своего отца в Москве

Напомним, что 27 июля 2019 года на лестничной клетке жилого дома в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а на следующий день по подозрению в убийстве задержали трех дочерей мужчины – 17, 18 и 19 лет.

Происшествие вызвало огромный общественный резонанс, поскольку выяснилось, что причиной для подобного поступка стало жесткое обращение отца: мужчина насиловал их, избивал, заставлял прислуживать ему и запрещал ходить в школу. После в Сети появилась и переписка родителя-тирана со своими дочерьми.

Позднее следователи предъявили им обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору, однако Генеральная прокуратура отказалась утверждать заключение и потребовала переквалифицировать действия девушек как самооборону.