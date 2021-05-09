Генпрокуратура РФ внесла представление главе алтайского Минздрава Дмитрию Попову

Причиной стало необеспечение положенными лекарствами пятилетнего мальчика из Барнаула

9 мая 2021, 17:28, Никита Бородкин

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов получил представление от Генпрокуратуры РФ. Причиной стало необеспечение лекарствами пятилетнего барнаульца, который страдает редким заболеванием.

Как сообщает пресс-служба ведомства, изначально выданный ребёнку рецепт поставили на отсроченное обслуживание, а после и вовсе аннулировали. В результате прокуратура провела проверку по поручению генпрокурора Игоря Краснова и внесла представление в целях надлежащей организации претензионной работы с поставщиками лекарств.

Сейчас права ребёнка уже восстановлены, а мальчик уже получает лекарство. В защиту интересов семьи прокуратурой предъявлен в суд иск о взыскании с министерства расходов, понесённых матерью мальчика на покупку препарата.

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