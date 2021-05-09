Генпрокуратура РФ внесла представление главе алтайского Минздрава Дмитрию Попову
Причиной стало необеспечение положенными лекарствами пятилетнего мальчика из Барнаула
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов получил представление от Генпрокуратуры РФ. Причиной стало необеспечение лекарствами пятилетнего барнаульца, который страдает редким заболеванием.
Как сообщает пресс-служба ведомства, изначально выданный ребёнку рецепт поставили на отсроченное обслуживание, а после и вовсе аннулировали. В результате прокуратура провела проверку по поручению генпрокурора Игоря Краснова и внесла представление в целях надлежащей организации претензионной работы с поставщиками лекарств.
Сейчас права ребёнка уже восстановлены, а мальчик уже получает лекарство. В защиту интересов семьи прокуратурой предъявлен в суд иск о взыскании с министерства расходов, понесённых матерью мальчика на покупку препарата.