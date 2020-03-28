ГИБДД Алтайского края изменила порядок работы из-за коронавируса

Госавтоинспекция Алтайского края с 28 марта перешла на новый режим работы в связи с профилактикой коронавируса, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Эти меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях", – уточнили в региональном управлении полиции.

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Общество Сотрудники ГИБДД минимизируют общение с водителями

В первую очередь речь идет о снижении числа контактов сотрудников Госавтоинспекции с гражданами. В частности, подразделения будут принимать посетителей только по предварительной записи.

Это можно будет сделать через портал "Госуслуги" либо посредством электронного письма или телефонного звонка. В частности, именно таким образом будут формировать списки сдающих экзамены на водительские удостоверения и тех, кто их получает.

Дополнительную информацию о работе подразделений можно получить на сайте Госавтоинспекции.

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Оформлять ДТП и составлять протоколы об административных нарушениях будут преимущественно на месте. Когда принять решение сразу невозможно, заинтересованным лицам назначат дату, время и адрес явки.

Все жалобы на штрафы, вынесенные автоматическими системами видеофиксации нарушений, можно будет обжаловать только в письменном виде, направив текст претензии и материалы по делу почтой либо самостоятельно положив письмо в ящик для приема письменных обращений граждан, установленный по адресу: Барнаул, ул. 10-я Западная, 5.