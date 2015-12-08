ГИБДД Барнаула 9 декабря проверит правила перевозки детей

ГИБДД напоминает, что за 11 месяцев этого года в Барнауле произошло 174 ДТП, в которых 180 детей получили телесные повреждения различной степени тяжести. За это же время выявлено 1173 нарушения по перевозке детей. За это нарушение предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.

Сотрудники барнаульской ГИБДД в среду, 9 декабря, в районе школ проведут профилактическое мероприятие "Автокресло детям!". Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.В Госавтоинспекции напоминают водителям, что, согласно правилам дорожного движения, детей до 12 лет нужно перевозить в детских удерживающих устройствах, которые соответствуют их весу и росту.