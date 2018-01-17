ГИБДД Барнаула назвала места, где затруднены подъемы для фур из-за снега

Сильный снег и ветер спровоцировали образование гололеда в Барнауле, из-за чего в некоторых местах затруднены подъемы для грузовых машин. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по краевой столице.

Движение большегрузных автомобилей затруднено на подъемах улиц Попова – Гущина, пр. Калинина – ул. Кулагина, ул. Аванесова от пр. Красноармейского.

На этих участках дорог работают инспекторы ДПС. Во избежание заторных ситуаций водителей просят выбирать возможные пути объезда.