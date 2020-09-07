ГИБДД Барнаула открыла "охоту" на должников
Нарушителям грозит арест на срок до 15 суток
7 сентября 2020, 12:55, Роман Кильмяшкин
Профилактическое мероприятие "Должник" стартовало в Барнауле, сообщили amic.ru в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Барнаулу.
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7 сентября сотрудники Госавтоинспекции совместно со службой судебных приставов будут выявлять неплательщиков, управляющих транспортными средствами.
В "зоне риска" те, кто не выплатил административный штраф в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Должникам грозит удвоение суммы штрафа или до 15 суток ареста.
Информацию о неоплаченных штрафах можно уточнить на сайте "Госуслуги". Кроме того, соответствующие данные можно проверить со вторника по субботу по адресу: ул. 10-я Западная, 5, каб. № 114.
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