ГИБДД Барнаула разыскивает водителя иномарки, сбившего велосипедиста

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Барнаульская Госавтоинспекция разыскивает водителя иномарки, который утром во вторник, 26 июля, сбил велосипедиста на проезде Горный, 1, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мужчина получил телесные повреждения. Разыскивается иномарка, седан, синего цвета, правый руль, повреждена передняя левая сторона автомобиля. Государственный регистрационный знак неизвестен.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просьба сообщить в группу розыска по телефонам: 393-605, 393-544, 393-548 либо по телефонам дежурной части: 391-090, 393-555.