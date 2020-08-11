ГИБДД проверяет, как барнаульцы возят детей

Городская ГИБДД проводит в Барнауле профилактическое мероприятие "Ваш ребенок – пассажир!", сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД ведомства. Акция продлится до 16 августа.

В этот период правоохранители уделяют повышенное внимание условиям перевозки детей жителями и гостями краевой столицы.

"С начала 2020 года на дорогах Барнаула в автомобильных авариях получили травмы 24 ребенка-пассажира, – уточнили в отделении пропаганды БДД ведомства. – Основной причиной совершения автомобильных аварий с участием несовершеннолетних пассажиров являются несоблюдение водителями транспортных средств очередности проезда, выезд на полосу встречного движения".

Новости

Прочее ГИБДД Барнаула ищет должников

В Госавтоинспекции уточняют, что дополнительную защиту маленьким пассажирам дают специальные удерживающие устройства, которые сконструированы так, чтобы уберечь ребенка во время ДТП.

Напомним, согласно правилам, до достижения 12-летнего возраста пассажиры должны ездить в автомобиле, сидя в специальных детских удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту ребенка (на передних сиденьях – это обязательно детские кресла).

В качестве альтернативы на заднем сиденье возможно использование иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности.