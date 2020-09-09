ГИБДД проверяет, как барнаульцы возят детей
Наряды ДПС дежурят возле школ и детсадов
9 сентября 2020, 03:14, Никита Бородкин
Сотрудники ГИБДД совместно с народной дружиной "Барнаульская" 9 сентября проводят в Барнауле масштабный рейд по выявлению нарушений при перевозке детей.
Акция "Ваш ребенок – пассажир" проходит в рамках комплексного профилактического мероприятия "Внимание – дети!". Наряды ДПС располагаются вблизи образовательных учреждений. Автомобили барнаульцев с несовершеннолетними пассажирами будут проверять на наличие удерживающих устройств, а водителей, нарушающих правила – штрафовать.
Госавтоинспекция Барнаула напоминает, что перевозка детей с использованием детских сидений или ремней безопасности является необходимой мерой предосторожности.
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