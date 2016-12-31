ГИБДД рекомендует водителям на Алтае воздержаться от поездок
Тем, кто находится в пути, следует соблюдать предельную осторожность
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Госавтоинспекция призывает водителей в Алтайском крае соблюдать максимальную осторожность на трассах, а по возможности и вовсе воздержаться от поездок.
"Уважаемые участники дорожного движения! Госавтоинспекция г.Барнаула обращается к водителям и пешеходам с просьбой быть предельно внимательными в связи с возможным осложнением дорожных условий в первые новогодние дни. Прогнозируемые неблагоприятные погодные явления увеличивают вероятность возрастания количества дорожно-транспортных происшествий", - подчеркивают в ГИБДД.
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Отметим, что на 1 и 2 января в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. 31 декабря на дорогах также непростая ситуация.