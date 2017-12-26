Гид по доходам сибиряков: сколько получают на Алтае и в других регионах СФО

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Сводные данные о размере средних заработных плат в регионах Сибирского федерального округа в период с января по октябрь 2017 года опубликовал Новосибирскстат - в целом по СФО данный показатель за десять месяцев составил 32 879 рублей.

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Прочее Размер средней зарплаты в Алтайском крае вырос за год на 6,9%

В Алтайском крае средний размер зарплаты оказался почти на 11 тысяч рублей меньше - 22 035 рублей. При этом, как ранее сообщал портал Amic.ru, данный показатель к аналогичному периоду прошлого года на Алтае вырос на 6,9%.

Регионами-лидерами по размеру средних заработных плат в Сибири оказались:

Красноярский край – 39 705 рублей;

Томская область – 37 401 рубль;

Иркутская область – 36 730 рублей;

Забайкальский край – 33 700 рублей;

Республика Хакасия – 33 466 рублей.

В Новосибирскстате уточняют, что во многом более высокий размер средних зарплат в этих регионах объясняется особенностями отраслевой структуры экономики данных субъектов и величиной применяемого районного коэффициента.

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Далее приводится размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников предприятий и организаций СФО по различным отраслям (для увеличения нажмите на таблицу):