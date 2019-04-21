Гид по зарплатам сибиряков: сколько получают на Алтае и в других регионах СФО

Размер средней заработной платы в Алтайском крае остается самым низким в Сибирском федеральном округе, следует из данных, опубликованных Новосибирскстатом за период января-февраля 2019 года.

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Прочее Назван размер средней зарплаты в Алтайском крае в 2018 году, он вырос на 12%

По итогам первых двух месяцев этого года в Алтайском крае данный показатель составил 24 566 рублей. Во всех остальных субъектах СФО средние зарплаты выше.

"Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе-феврале 2019 года составила 37 030,5 рубля", – отмечают в статистическом ведомстве.

Среди регионов, входящих в состав Сибирского федерального округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской и Томской областях.

Во многом лидерство этих регионов по уровню зарплат объясняется особенностями отраслевой структуры экономики данных субъектов и величиной применяемого районного коэффициента.