Гидрометцентр предупредил о грозах и граде на Алтае

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд проинформировал о неблагоприятных погодных условиях в южных регионах Западной Сибири, сообщает РИА "Новости".

"На Урале, в Новосибирской области, на юге Западной Сибири – везде сильные дожди, ветер, грозы, град. Они связаны с циклоническими образованиями, которые формируются на территории страны, – уточнил Вильфанд. – Также везде ожидается град. Особенно хорошие условия для образования града в Республике Алтай, там же будет усиление ветра до 23 метров в секунду".

Как ранее писал amic.ru, 90 тысяч гектаров посевов погибли в Алтайском крае из-за засушливой погоды. Об этом рассказал глава регионального Минсельхоза Александр Чеботаев в ходе онлайн-форума "Алтай-Агро 2020".

10 июля губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации на территории региона в связи с засухой. Режим действует в границах 59 районов и двух городских округов. Идет постоянный мониторинг обстановки.