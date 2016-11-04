Гигантскую перьевую ручку и чернильницу установили в Белокурихе

Фото: belokuriha-gorod.ru

Сказочный арт-объект появился в Белокурихе: на территории туркомплекса "Таежная заимка "Лесная сказка" установили гигансткую перьевую ручку и чернильницу. Об этом сообщается на сайте администрации города.

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Прочее Туристы в Белокурихе будут загадывать желания у гигантской прищепки

Автором объекта стал скульптор, ювелир, почетный гражданин Белокурихи Владимир Войчишин. По его идее, ручка является началом: новой сказки, истории или судьбы. "Она фиксирует на бумаге – можно сказать, заносит в историю – самые важные события: от рождения до смерти. Перьевая же ручка отсылает нас в те времена, когда люди верили в сказки и чудеса", - говорится в сообщении на сайте администрации.

Напомним, в начале октября на территории туркомплекса появился другой сказочный арт-объект Войчишина - огромная прищепка желаний. На ней размещены две миниатюрные ласточки, а рядом с объектом стоит телега с прищепками.

В пресс-службе администрации Белокурихи добавляют, что у Войчишина в планах есть еще несколько связанный с волшебными историями объектов.