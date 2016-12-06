Гипермаркет "Знак" объявляет ночь распродаж

Гипермаркет товаров для стройки и ремонта "Знак" объявляет ночь распродаж мебели и товаров для ванной комнаты. Покупателей ждут скидки до 50% на мебель и сантехнику. Кроме того, купив товары на сумму от 3000 руб., посетители смогут принять участие в викторине* и получить отличные подарки, среди которых:

Комплект мебели Cersanit City, 70 см (14750 руб.)

Мебель "Акватон Панда", 50 см (10965 руб.)

Ванну акриловую Roca Sureste, 170*70 см (15300 руб.)

Комплект унитаз и инсталляция Vitra (12997 руб.)

Безободковый Компакт Cersanit Street fusion (11049 руб.)

Компакт Della Ancora forza Super Plus (8245 руб.)

В торговом зале уже размещены цены, которые будут действовать в ночь 8 декабря. Акция продлится с 20:00 вечера и до 24:00 ночи.

Напоминаем, что гипермаркет товаров для стройки и ремонта "Знак" предлагает широкий выбор товаров для ванных комнат более 30 разных производителей. На любой вкус и достаток.

Гипермаркет товаров для стройки и ремонта "Знак"

Адрес: Барнаул, пр. Строителей, 94

Телефон: 8 (3852) 36-40-80



*Условия участия в викторине и правила получения призов можно узнать на официальном сайте "Знак"