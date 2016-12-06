Гипермаркет "Знак" объявляет ночь распродаж
Покупателей ждут скидки до 50% на мебель и сантехнику
Гипермаркет товаров для стройки и ремонта "Знак" объявляет ночь распродаж мебели и товаров для ванной комнаты. Покупателей ждут скидки до 50% на мебель и сантехнику. Кроме того, купив товары на сумму от 3000 руб., посетители смогут принять участие в викторине* и получить отличные подарки, среди которых:
Комплект мебели Cersanit City, 70 см (14750 руб.)
Мебель "Акватон Панда", 50 см (10965 руб.)
Ванну акриловую Roca Sureste, 170*70 см (15300 руб.)
Комплект унитаз и инсталляция Vitra (12997 руб.)
Безободковый Компакт Cersanit Street fusion (11049 руб.)
Компакт Della Ancora forza Super Plus (8245 руб.)
В торговом зале уже размещены цены, которые будут действовать в ночь 8 декабря. Акция продлится с 20:00 вечера и до 24:00 ночи.
Напоминаем, что гипермаркет товаров для стройки и ремонта "Знак" предлагает широкий выбор товаров для ванных комнат более 30 разных производителей. На любой вкус и достаток.
Гипермаркет товаров для стройки и ремонта "Знак"
Адрес: Барнаул, пр. Строителей, 94
Телефон: 8 (3852) 36-40-80
*Условия участия в викторине и правила получения призов можно узнать на официальном сайте "Знак"