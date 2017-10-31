Глав Чарышского и Суетского районов избрали в Алтайском крае

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Муниципальные образования Алтайского края продолжают определяться с новыми руководителями — 31 октября на сессиях местных советов были избраны руководители в Чарышском и Суетском районах.

Как сообщили в региональном правительстве, в первом случае должность главы района получил Александр Ездин, ранее занимавший здесь пост руководителя администрации.

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Также по итогам проведенного конкурса главой Суетского района единогласно избрана Наталья Долгова. До этого она была главой администрации Суетского района.

Срок полномочий господина Ездина и госпожи Долговой - пять лет.