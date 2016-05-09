Глава администрации Барнаула поздравил горожан с Днем Победы

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Глава администрации Барнаула Сергей Дугин поздравил жителей краевой столицы с Днем Победы.

"Сердечно поздравляю вас с Днем Победы! Это особый праздник, в нем слились воедино боль и радость нашего народа. Боль от утрат, а радость – от победы над фашизмом, от которого была освобождена не только наша страна, но и весь мир", - цитирует сити-менеджера пресс-центр горадминистрации.

По словам господина Дугина, ратный и трудовой подвиг поколения победителей навсегда останется в народной памяти.

"Дорогие наши ветераны! Низкий вам поклон от всех послевоенных поколений. Мы все равняемся на вас, учимся патриотизму и верности принципам. От всего сердца желаю здоровья, бодрости и долголетия. Добра и благополучия вам и вашим близким. С днем Победы!", - сказал руководитель городской администрации.