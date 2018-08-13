Глава Алтая анонсировал дополнительные рейсы до Новосибирска и Москвы

Глава Республики Алтай Александр Бердников на своей странице в Facebook анонсировал запуск дополнительного рейса из Горного Алтая в Новосибирск, который начнет действовать с 27 августа.

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Самолеты авиакомпании "Сила" будут летать по данному направлению пять раз в неделю, что позволит сделать рейсы в столицу Сибири ежедневными. Ранее компания S7 уже запускала сообщение по рейсу Новосибирск — Горно-Алтайск. По словам Александра Бердникова, ежедневные маршруты в крупнейший город округа поможет местным жителям и гостям Горного Алтая быстрее добираться в республику. Кроме того, ведутся переговоры о запуске с лета 2019 года дополнительных рейсов в Москву.

"Уверен, здоровая конкуренция приведет и к снижению цен на билеты. На будущий год мы рассчитываем решить этот вопрос в отношении московского направления. Сейчас переговоры проходят с рядом авиаперевозчиков страны. Надеюсь, что это будет сделано уже к началу следующего летнего туристического сезона, когда загрузка самолетов из Москвы в Республику Алтай и обратно стопроцентная, а туристам порой даже не хватает билетов", - написал Александр Бердников.

В комментариях к посту главе республики пожаловались, что, несмотря на запуск новых рейсов, большинство билетов не по карману местным жителям. Так, средняя цена билета на середину августа составляет от 17 до 33 тысяч рублей.