Глава алтайского Минэкономразвития при помощи депутатов избавился от приставки и.о.

Депутаты АКЗС дали согласие губернатору Виктору Томенко назначить министром экономического развития Алтайского края Анатолия Нагорнова. Решение принято в ходе сессии регионального Заксобрания 26 ноября. Кроме того, Нагорнов автоматически стал ещё и вице-премьером краевого правительства. Его кандидатуру поддержали 56 депутатов из 61, присутствовавших на сессии.

С недавних пор согласие на назначение на должность министров экономразвития и финансов оформляется постановлением АКЗС. Такие полномочия краевой парламент получил в апреле 2019 года. Кандидатуру руководителя экономического блока губернатор Виктор Томенко внёс в краевой парламент впервые.

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Анатолий Нагорнов с конца 2019 года исполняет обязанности министра экономического развития региона, на него также возложено исполнение ряда обязанностей зампредседателя правительства. Он проделал большой объём работы, связанной с улучшением инвестклимата, привлечением в регион федеральных ресурсов. Также чиновник организовал подготовку Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года.

Единственная фракция, которая предпочла воздержаться при голосовании за кандидатуру министра, стала ЛДПР. Руководитель либерал-демократов Владимир Семёнов пояснил причину такого решения. "Не случайно край находится в программе социально-экономического развития десяти наиболее отстающих регионов страны. И фракция полагает, что ведомство должно быть не просто локомотивом развития, а как японский сверхскоростной поезд. Поэтому руководителем должен быть молодой творческий человек с горящими глазами, который предлагает нестандартные решения", – объяснил свою точку зрения Семёнов.

Анатолий Нагорнов родился в 1958 году в Шипуново. В 1981 году окончил Алтайский политехнический институт. Проходил службу в Советской армии. Работал на барнаульских предприятиях, в горисполкоме, комитете администрации края по экономике, в Главном управлении экономики и инвестиций Алтайского края. С 1 января 2017 года занимал должность замминистра экономического развития.