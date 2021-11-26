Глава алтайского Минэкономразвития при помощи депутатов избавился от приставки и.о.
Анатолий Нагорнов почти два года исполнял обязанности руководителя
Депутаты АКЗС дали согласие губернатору Виктору Томенко назначить министром экономического развития Алтайского края Анатолия Нагорнова. Решение принято в ходе сессии регионального Заксобрания 26 ноября. Кроме того, Нагорнов автоматически стал ещё и вице-премьером краевого правительства. Его кандидатуру поддержали 56 депутатов из 61, присутствовавших на сессии.
С недавних пор согласие на назначение на должность министров экономразвития и финансов оформляется постановлением АКЗС. Такие полномочия краевой парламент получил в апреле 2019 года. Кандидатуру руководителя экономического блока губернатор Виктор Томенко внёс в краевой парламент впервые.
Анатолий Нагорнов с конца 2019 года исполняет обязанности министра экономического развития региона, на него также возложено исполнение ряда обязанностей зампредседателя правительства. Он проделал большой объём работы, связанной с улучшением инвестклимата, привлечением в регион федеральных ресурсов. Также чиновник организовал подготовку Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года.
Единственная фракция, которая предпочла воздержаться при голосовании за кандидатуру министра, стала ЛДПР. Руководитель либерал-демократов Владимир Семёнов пояснил причину такого решения. "Не случайно край находится в программе социально-экономического развития десяти наиболее отстающих регионов страны. И фракция полагает, что ведомство должно быть не просто локомотивом развития, а как японский сверхскоростной поезд. Поэтому руководителем должен быть молодой творческий человек с горящими глазами, который предлагает нестандартные решения", – объяснил свою точку зрения Семёнов.
Анатолий Нагорнов родился в 1958 году в Шипуново. В 1981 году окончил Алтайский политехнический институт. Проходил службу в Советской армии. Работал на барнаульских предприятиях, в горисполкоме, комитете администрации края по экономике, в Главном управлении экономики и инвестиций Алтайского края. С 1 января 2017 года занимал должность замминистра экономического развития.