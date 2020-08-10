Глава алтайского СК взял на личный контроль расследование трех резонансных дел

Три резонансных преступления в Алтайском крае взяты на личный контроль руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Андрея Хвостова. Об этом губернатору Виктору Томенко доложил начальник департамента по обеспечению безопасности Владимир Тарасов во время аппаратного совещания в правительстве края, сообщает пресс-служба правительства.

Речь идет смертельной драке у Старого базара в ночь на 27 июля, смертельном наезде на шестилетнего ребенка в Новоалтайске и гибели семьи алтайского чиновника Иосифа Кременских на турбазе. Сейчас расследование дел продолжается.

"Оно взято на личный контроль руководителем Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю. Прокурором края принято решение о проверке всех туристических объектов. О результатах будет доложено", – подчеркнул Тарасов.

На следующих заседаниях власти планируют уделить особое внимание вопросам безопасности на транспорте и в общественных местах, а на совещании комиссии по ЧС и пожарной безопасности по вопросам профилактической работы заслушают глав ряда муниципалитетов, где развивается туризм.

Напомним, что в конце июля в Алтайском крае случилось сразу три резонансных инцидента.

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Вопрос дня Драка на Старом базаре в Барнауле. Что произошло и почему все закончилось трагедией?

В ночь на 27 июля в Барнауле у Старого базара произошла смертельная потасовка. Из-за удара по голове 40-летний Павел Рохлов, который попытался разнять участников конфликта, погиб. Его похороны прошли в Барнауле 29 июля. Супруга мужчины обвинила в произошедшем 38-летнего экс-боксера Михаила Старцева. Сейчас он задержан.

31 июля сотрудники турбазы "Глобус" в одном из номеров обнаружили бездыханные тела своих постояльцев: мужа, жены и двоих детей-подростков 16-ти и 10-ти лет. Оказалось, что это семья 51-летнего начальника отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ краевого управления по печати Иосифа Кременских.

По предварительным данным, люди погибли в результате отравления выхлопами от бензинового генератора, который работал в подсобке, находящейся под номером семьи Кременских. Позже директора базы Виктора Королева задержали, а в его отношении возбудили уголовное дело.

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Прочее В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП с ребенком в Белоярске

Вечером 26 июля 44-летняя Ирина Смирнова за рулем Nissan Sunny не справилась с управлением и сбила шестилетнего мальчика. Он шел по обочине вместе с девятилетним братом. Ребенок скончался на месте.

Позднее выяснилось, что Смирнова находилась в состоянии алкогольного опьянения. Следствие предъявило обвинение женщине по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".