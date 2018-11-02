Глава алтайской полиции поддержал версию об автогоунщиках в "деле Седова"

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян не сомневается в том, что озвученная следствием версия убийства барнаульца Михаила Седова является верной. Об этом руководитель регионального главка заявил в ходе пресс-конференции, прошедшей 2 ноября.

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Андрей Подолян напомнил собравшимся, что дело о похищении и убийстве Михаила Седова было практически сразу взято на особый контроль краевого ГУ МВД.

Особую признательность начальник алтайской полиции выразил руководителю СУ СКР по Алтайскому краю Андрею Хвостову, который согласился объединить усилия правоохранительных органов в расследовании громкого преступления.

Уже на шестой день после убийства барнаульца оперативники представили руководству доклад о ходе расследования, так происходило вплоть до задержания подозреваемых.

Кстати, что касается предполагаемого мотива убийства (ранее следком уточнял, что двое молодых людей решили завладеть автомобилем Седова, из-за чего и напали на владельца Subaru), то в нем Андрей Подолян не сомневается, в отличие от большинства комментаторов местных СМИ.

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"Понимаете, сейчас активно идут комментарии по этой теме от не совсем профессиональных людей. Я бы не хотел ни с кем спорить, но мотивация у совершивших преступление была именно такой, как изложено в информации регионального СКР", — прокомментировал Подолян.

Напомним, обвиняемым в убийстве 38-летнего Михаила Седова по 21 году. Один из них являлся учащимся АГАУ, другой занимался подработками. По мнению знакомых студента вуза, он не мог пойти на такой шаг. Более того, юноша никуда не прятался после 2 октября (дата совершения преступления) и вел себя как обычно, уверяют друзья обвиняемого.

Судя по выдвинутому обвинению (п. п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), виновным в убийстве Седова (если суд сочтет данный факт доказанным) грозит до 20 лет колонии либо пожизненное заключение.