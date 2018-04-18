Глава Барнаула Дугин проехался на автобусе по нуждающимся в ремонте дорогам

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Глава города Барнаула Сергей Дугин вместе со своими заместителями и журналистами проехался в среду, 18 апреля, на автобусе по нескольким дорогам, которые будут отремонтированы по программе "БКД" в 2018 году. Также Дугин посетил уже отремонтированные в прошлом году участки улиц, где есть некоторые нарушения, которые будут в ближайшее время устранены.

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В начале глава города посетил проспект Красноармейский, где после первой же зимы в негодность пришла тактильная плитка для слабовидящих. Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев рассказал Сергею Дугину, что причиной этого стал брак производителя плитки. Подрядчик уже обратился к производителю, и в ближайшее время плитка на Красноармейском будет полностью заменена.

Дальше Сергей Дугин на автобусе отправился к пересечению Молодежной и Ленина, где во время осадков образовывается лужа. Глава Барнаула дал обещание журналистам, что до конца года все работы на участке будут выполнены подрядчиком и ситуация будет исправлена.

Третьим пунктом, куда отправился градоначальник, стала улица Цеховая, где реально существует проблема ям. Цеховая была выбрана неслучайно: ее, как и Ядринцева, отремонтируют дополнительно в этом году бонусом к программе "БКД". Как сообщил журналистам Антон Шеломенцев, всего в 2018 году ремонт пройдет на 44 улицах общей протяженностью более 72 километров. На все эти работы из различных источников выделено 911 миллионов рублей.

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При этом в прошлом году по "БКД" обновили 33 улицы. Антон Шеломенцев напомнил о том, что в 2018 году пройдут только ремонтные работы, а в следующем – капиталоемкие. Контракты с подрядчиками заключены и к работам приступят, как только среднесуточная температура превысит +5 градусов. Все работы должны закончиться к 30 сентября.

Сергей Дугин сообщил журналистам, что дорожные службы стали уходить от кирпичного ремонта ям.

"Подрядчики разыграны. Материалов хватит на всех. Асфальтобетонные заводы готовы", - подтвердил Дугин.

По его словам, все дороги, которые были отремонтированы в прошлом году по "БКД", находятся на контроле общественников и городских властей. Все объекты будут находиться еще 4 года, и за это время подрядчик обязан устранять нарушения за свой счет. Также 32 миллиона будут направлены на сельские дороги.

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Председатель "ОНФ" в Алтайском крае Сергей Войтюк призвал особо обратить внимание на снижение аварийности на дорогах Барнаула. По его словам, убивают не новые дороги, а безалаберное отношение к соблюдению ПДД. Все это зависит от самих автолюбителей, которые ежедневно садятся за руль. Чтобы программа продолжала реализовываться в Барнауле в 2019 году, необходимо снизить аварийность на дорогах.

Сергей Дугин заверил журналистов, что все работы начнутся в ближайшее время, и призвал горожан с пониманием относиться к большой стройке, которая второй год подряд будет проводиться на барнаульских улицах.

"В этом году мы все дороги приведем в достойный вид. Понятно, что будет некий дискомфорт. В городе будет большая стройка, поэтому просьба отнестись с пониманием к этому. Все это делается во благо", - заключил градоначальник.