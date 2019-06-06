Глава Барнаула Сергей Дугин уволил своего заместителя Александра Алексеенко

Распоряжением главы города Сергея Дугина заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Александр Алексеенко сегодня, 6 июня, освобожден от занимаемой должности. Утром 6 июня в ряде СМИ прошла информация о задержании Алексеенко следственными органами при попытке получить взятку.

Как сообщает мэрия, исполнение обязанностей заместителя главы администрации города по городскому хозяйству будет возложено на одного из заместителей главы администрации города. В мэрии подчеркнули, что официальной информации о проведении каких-либо следственных или иных мероприятий силовыми структурами в отношении Александра Алексеенко в администрацию города не поступало.

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Прочее Сергей Дугин намерен преследовать барнаульских коррупционеров "до увольнения"

На официальном сайте столицы региона сообщается, что Александр Алексеенко работает в органах местного самоуправления более 13 лет. С 2012 года – заместителем главы администрации города по городскому хозяйству.

Любопытно, что накануне глава Барнаула Сергей Дугин жестко высказался на тему нарушений антикоррупционного законодательства и пообещал увольнять за нарушение закона.

"Любые проявления коррупции в органах власти должны жестко пресекаться, антикоррупционное законодательство неукоснительно соблюдаться в любой сфере деятельности. Моя реакция на малейшие нарушения будет самой жесткой, вплоть до увольнения", – сказал Сергей Дугин во время заседания городского совета по противодействию коррупции.

На совещании были проанализированы проводимые антикоррупционные мероприятия в комитетах и службах города. Глава также подчеркнул, что антикоррупционные мероприятия не должны быть формальными.

Отметим, что ранее в СМИ проходила информация о задержании начальника комитета по физической культуре Алексея Каретникова. Однако в пресс-центре города сообщили, что Каретников находится на официальном больничном.