Глава Хакасии оценил значимость дороги Абакан – Бийск

Глава Хакасии Валентин Коновалов оценил значимость подписания соглашения с правительством Алтайского края и коллегией администрации Кемеровской области по формированию транспортного коридора Абакан – Бийск.

"Автомобильная дорога Абакан – Бийск является ключевым элементом межрегиональной транспортной системы между Алтайским краем, Кемеровской областью и Республикой Хакасия. Безусловно, мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, развитии отношений в области строительства, реконструкции и ремонта дорог, составляющих единую сеть с транспортным коридором", – прокомментировал Валентин Коновалов.

Маршрут новой дороги свяжет Алтайский край с Кемеровской областью и Хакасией. Дорога объединит 12 населенных пунктов в единую дорожную сеть, уменьшив стоимость автомобильных перевозок и их расстояние до Монголии и Казахстана.