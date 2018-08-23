Глава избиркома: мы делаем всё для легитимности выборов в Алтайском крае

9 сентября 2018 года Алтайский край досрочно выбирает губернатора. О том, как к ним готовятся, мы пишем регулярно. Но что в регионе делают, чтобы обеспечить прозрачность и легитимность? Как раз то, к чему у многих есть недоверие. Об этом мы спросили председателя Избирательной комиссии Алтайского края Ирину Акимову. Больше о выборах губернатора читайте в спецпроекте Amic.ru.

Корреспондент: Ирина Леонидовна, чем они важны, почему их нельзя пропустить?

Ирина Акимова: Основа избирательной системы — участие в выборах граждан. Я сторонник активной гражданской позиции. Ходить на выборы нужно. Причем на выборы любого уровня — от президентских до муниципальных.

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Вопрос дня Как проголосовать на выборах губернатора Алтайского края не по прописке

Дело не только в политической значимости выборов, но и в значимости избирательного права человека. Оно может быть реализовано только самим гражданином. От голоса каждого избирателя зависит как определение победителя, так и в каком направлении будет развиваться страна, регион, город и село.

Избрание главы региона определит историю региона на ближайшие годы в целом и каждого жителя в частности. Да, может, это высокопарные слова, но в последнее время избиратели стали малоактивны, некоторые не считают этот процесс значимым и пропускают его. Нам важно вернуть не только доверие к выборам, но и их значение. Может, отсюда и все вопросы к работе избирательной системы.

Корр.: Что делает комиссия, чтобы обеспечить прозрачность и легитимность выборов, чтобы, как вы говорите, не было вопросов?

И.А.: Прежде всего, это широкая разъяснительная деятельность. Мы стараемся предоставлять информацию о выборах через максимально возможное количество каналов. Разъясняем процедуры, освещаем ход кампании, участие кандидатов.

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Во-вторых, мы должны не только проинформировать человека, но и создать условия для реализации избирательного права. Если человек по разным обстоятельствам не может прийти на свой участок в день выборов, мы должны рассказать ему все возможности, как отдать свой голос: проголосовать на дому, в больнице, на участке по месту нахождения.

Третий момент — обеспечение прозрачности голосования. Каждый избиратель должен понимать, что тайна его волеизъявления будет соблюдена. Но при этом наша задача - осуществить контроль голосования. Мы по возможности обеспечиваем участки современными техническими средствами: комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), позволяющие полностью устранить человеческий фактор в подсчете голосов, камеры онлайн-видеонаблюдения с прямой трансляцией в интернете на избирательных участках и во всех территориальных избирательных комиссиях, полномасштабное применение системы ГАС-выборы и системы QR-кодирования протоколов избирательных комиссий.

Корр.: Кто и как будет обеспечивать на выборах процедуру наблюдения?

И.А.: По действующему закону наблюдателей на участки могут направлять кандидаты, партии, их выдвинувшие, общественные организации. По инициативе Избирательной комиссии Алтайского края и по стопам федерального закона, в краевом Законодательном Собрании до выборов будут рассмотрены поправки в закон, позволяющие направлять наблюдателей от федеральной и региональной Общественных палат.

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Мы надеемся, что депутаты АКЗС поддержат нашу инициативу. Общественная палата к сотрудничеству готова. Тем более такой опыт у нас был на президентских выборах в марте 2018 года. Тогда на участках региона работало почти 3000 наблюдателей, и больше половины из них были именно от Общественной палаты края. И это серьезное независимое наблюдение.

Я подчеркну, что мы создаем равные условия работы на участках для всех наблюдателей — и от партий, и от общественности. Не первый год избирательная комиссия помогает в обучении наблюдателей, мы ведем широкую информационно-разъяснительную работу, если она требуется.

Напомню, что избирательное право — это не только право выбирать и быть избранным, но и право участвовать в избирательных действиях. В том числе быть наблюдателем.Избирательная комиссия выступает за максимальную прозрачность на участках. Чем больше наблюдателей, тем более пристальное внимание. И мы всегда готовы выслушать мнения о недостатках нашей работы.