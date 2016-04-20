Глава КПРФ Юрченко в Алтайском крае подтвердил приезд федеральной комиссии

Фото: Александра Черданцева. Amic.ru

Первый секретарь крайкома КПРФ Сергей Юрченко пока неофициально подтвердил приезд комиссии ЦК КПРФ в Алтайский край.

"Мне, как первому секретарю крайкома КПРФ, еще не сообщили, повестку я не видел. По слухам, она должна быть на следующей неделе", – сказал корреспонденту информационного портала Amic.ru персек КПРФ, депутат Госдумы Сергей Юрченко. И пошутил: "Комиссия едет с 26 декабря 2015 года". Именно тогда в СМИ появились первые неофициальные сообщения о скором визите федеральных "ревизоров".

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Официальный повод Сергей Юрченко назвать также не смог. Но предположил, что это письмо вышедшей из партии в конце прошлого года Нины Даниловой.

Напомним, в письме известная на Алтае коммунистка говорит о том, что в крайкоме сложился "партийно-политический" бизнес со своеобразным тендером на места в Госдуме и АКЗС.

Виновным она называет первого секретаря крайкома КПРФ Сергея Юрченко, после прихода которого "состояние больного в лице краевой парторганизации еще более ухудшилось, а болезнь в виде партократизма и начальничества только усилила свою губительность".

О визите федеральной комиссии Amic.ru со ссылкой на свои источники сообщал уже несколько раз. Однако до сих пор информация не подтверждалась.

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В феврале 2016 года член Президиума ЦК КПРФ, секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин подтвердил порталу, что намерен прибыть в регион, но в рамках плановой предвыборной поездки.