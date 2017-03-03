Глава Минсельхоза и губернатор Алтайского края обсудили поддержку аграриев

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Губернатор Алтайского края Александр Карлин встретился накануне с главой Минсельхоза РФ Александром Ткачевым и обсудил с ним ситуацию в аграрном секторе.

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Как сообщают в пресс-аппарате краевого правительства, федеральный министр обратил внимание на высокие темпы роста сельхозпроизводства в сибирском регионе. Так, по итогам 2016 года в крае на 22% увеличились показатели по сбору зерна, на 16% – картофеля, на 17,3% – овощей.

Также Ткачев и Карлин обсудили подготовку к посевной кампании и вопросы, связанные с поддержкой аграрного сектора.

"Для Алтайского края предусмотрено выделение субсидий на льготные краткосрочные кредиты в размере 333 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем планировалось изначально. На переходящие инвестиционные кредиты предусмотрено 500 миллионов рублей", – сказал глава Минсельхоза, подчеркнув, что он уверен в своевременном доведении средств государственной поддержки до сельскохозяйственников.