Глава парламента Алтайского края "упал" в рейтинге медийности

Спикер Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко занял только 51-ю строчку медиарейтинга глав законодательных органов субъектов за июль 2017 года. В сравнении с предыдущим месяцем он "упал" сразу на 21 позицию из-за низкой медийной активности. Традиционный рейтинг составила компания "Медиалогия"

Председатель АКЗС седьмого созыва Александр Романенко впервые попал в медиарейтинг глав в ноябре 2016 года и сразу на 15-е место. Больше так высоко он не поднимался.

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Возглавил рейтинг июля глава законодательного органа Крыма Владимир Константинов.

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В первой десятке есть и сибирские главные законодатели. Так, председатели Заксобраний Иркутской области и Красноярского края Сергей Брилка и Александр Усс на четвертом и пятом местах соответственно. Кстати, Усс прибавил за месяц сразу 19 позиций.

На 18-м месте глава Новосибирского Законодательного Собрания Андрей Шимкив (плюс 13 позиций). Следующий в рейтинге сибиряк только на 32-м месте. Это спикер Заксобрания Омской области Владимир Варнавский. На 48-м месте глава Заксобрания Забайкальского края Игорь Лиханов (плюс 16 позиций). Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын на 62-м месте (+13), Эл-Курултая Республики Алтай Владимир Тюленин на 67-м месте (+15), Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев на 68-м месте, Народного Хурала Бурятии Цырен-Даши Доржиев на 75-м месте (-20), спикер Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская на 79-м месте (- 25) и глава Верховного Хурала Тывы Кан-оол Даваа на 82-й строчке рейтинга.