Глава семейства погиб после столкновения иномарки с лосем в Алтайском крае

В Алтайском крае водитель иномарки погиб после столкновения с лосем, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По предварительным данным, накануне вечером, 5 августа, 34-летний мужчина ехал за рулем своего автомобиля Skoda Fabia по Чуйскому тракту из Барнаула в сторону Бийска. Из-за плохой видимости и высокой скорости водитель не успел среагировать на внезапно выскочившее на дорогу животное.

В результате ДТП автомобилист скончался на месте. Пассажиры – 26-летняя супруга водителя и его восьмилетний ребенок – получили травмы различной степени тяжести. Лось погиб.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.