Глава УМВД по Барнаулу уехал на повышение в Еврейскую автономную область

Фото: УМВД по г. Барнаулу

Начальник УМВД по Барнаулу, полковник полиции Александр Добровольский покинул пост и отправляется на повышение в Еврейскую автономную область, что на Дальнем Востоке.

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Прочее Экс-замначальника УМВД по Барнаулу приговорили к 8,5 годам строгого режима

Осведомленный источник сообщил порталу Amic.ru данные о том, что господин Добровольский получил назначение в Биробиджан. Впрочем, пока что на сайте УМВД по краевой столице он еще значится начальником управления.

В данный момент обязанности начальника УМВД по Барнаулу исполняет подполковник полиции Александр Майдоров.

Назначение Александра Добровольского в ЕАО, как отметил собеседник нашего портала, было санкционировано указом президента РФ Владимира Путина. Однако в данный момент документ еще не опубликован на официальном сайте правовой информации.

Также отметим, что на сайте УМВД по Еврейской автономной области исполняющим обязанности начальника управления пока значится полковник внутренней службы Владимир Юхименко.

Напомним, что в 2017 году разразился скандал, связанный с одним из бывших руководителей в УМВД по Барнаулу — Андреем Арестовым, которого приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима за взяточничество в особо крупном размере.

Добровольский Александр Геннадьевич родился 17 августа 1970 года в поселке Западный Усть-Калманского района Алтайского края. В органах внутренних дел служит с 1991 года. В 2000 году окончил Барнаульский юридический институт МВД России. Службу начал в должности милиционера роты милиции отдела охраны при отделе внутренних дел Октябрьского райисполкома города Барнаула. В разное время занимал должности в управлении уголовного розыска ГУВД по Алтайскому краю. С 2006 по 2013 год руководил отделом полиции №3 УМВД России по Барнаулу. В 2011 году ему было присвоено специальное звание полковника полиции. С февраля 2014 года назначен на должность начальника Управления МВД России по Барнаулу. Женат, воспитывает сына и дочь.