Глава Управления по предпринимательству Евстигнеев о том, как бизнес выходит из кризиса

После коронавирусного локдауна одни предприниматели быстро вернулись к прежнему режиму работы, другие всё ещё восстанавливают бизнес-процессы, третьи закрылись совсем. Как бизнес встаёт на рельсы, какую поддержку получили "выжившие" и чего ждать предпринимателям от государства, в интервью amic.ru рассказал начальник Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев. А ещё он объяснил, почему сложно пришлось торговцам обувью, и напомнил, что по новой системе кредитования бизнес может успеть выгодно получить деньги.

Остаться в живых

– Александр Сергеевич, прошло уже больше года с начала ограничений из-за коронавируса. Локдаун больно ударил по всем, и бизнес сразу заговорил, что выживут немногие. Эти прогнозы сбылись? Сколько предприятий закрылось?

– Прежде всего, отмечу, что в оценке динамики изменений мы используем данные Единого реестра субъектов МСП, который ведёт Федеральная налоговая служба. И если сравнивать количество предприятий на начало 2020 года с январём 2021-го, то снижение действительно есть – с рынка ушли 2784 компании и ИП. Понятно, что среди них есть те, которые закрылись вследствие пандемии и временной приостановки деятельности, с которой не смогли справиться. Но существует и ещё один фактор, повлиявший на эту цифру. Снижение необходимо связывать с введением на территории Алтайского края нового специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". За шесть месяцев прошлого года его плательщиками стали 9290 жителей, сведения о них не отражены в Едином реестре. Сейчас в крае официальную профессиональную деятельность осуществляют более 16 тысяч человек. Таким образом, нам удалось сохранить количество занятых в сфере предпринимательства.

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Необходимо отметить, что этот показатель формируется с использованием данных Единого реестра субъектов МСП о количестве индивидуальных предпринимателей. В Реестре учитываются сведения о численности наёмных работников ИП и юридических лиц, с заработных плат которых производятся социальные отчисления, а также количестве самозанятых (плательщиков налога на профессиональный доход). Таким образом, сегодня численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на территории Алтайского края превышает 300 тысяч человек.

– Как сейчас оживает бизнес? Неужели кто-то рискует открыть своё дело, когда ещё ничего не понятно?

– Сейчас можно говорить об активизации восстановительных процессов в экономике. С начала 2021 года количество субъектов МСП увеличилось на 1062. Открыли бизнес 549 юридических лиц и 513 индивидуальных предпринимателей. Всего в крае на 10 апреля 2021 года отмечаем 76 042 представителя малого и среднего бизнеса.

Как "выживали" и кто поддержал

– Год назад предприниматели из разных сфер регулярно коллективно обращались к губернатору с просьбами разрешить работать не только тем, кто попал в список социально значимых. Если, например, строители работали почти без перерыва, то кинотеатры, рестораны были закрыты достаточно долго. Несмотря на то, что общепит работал навынос, должной выручки он не получал. Конечно, предприниматели из сферы услуг говорят, что они пострадали больше всех. А вы как считаете?

– Пандемия оказала влияние на всех, нельзя выделить более или менее пострадавшие сферы. Некоторым предпринимателям удалось до минимума сократить время для адаптации к работе в новых условиях, другие всё ещё восстанавливают бизнес-процессы, а кто-то принял решение о прекращении деятельности. Всё индивидуально, и давать характеристику отрасли, основываясь на частных примерах, считаю, будет некорректно. Но, полагаю, что сферы услуг, общественного питания, туризма, индустрии отдыха и развлечений сегодня всё ещё нуждаются в мерах поддержки для восстановления деятельности. Так, в сегменте общественного питания в период локдауна приостановили деятельность 913 предприятий, 1129 работали навынос, не работали 3136 объектов бытового обслуживания населения и 3265 предприятий непродовольственной торговли. В сложной ситуации оказались и предприниматели, которые торговали обувью, – для них период ограничений совпал с введением обязательной маркировки товара.* Более того, практически половина бизнеса региона была вынуждена сменить привычный налоговый режим в связи с прекращением действия единого налога на вменённый доход**.

В 2020 году, по данным ведомственного мониторинга, закрылось 189 объектов розничной торговли, 263 объекта общественного питания, 307 точек бытового обслуживания населения. При этом если оценивать налоговые поступления, наибольшее снижение к уровню 2019 года зафиксировано в санаторно-курортной сфере, киноиндустрии, в физкультурно-оздоровительной деятельности и спорте.

– Какой бизнес на сегодня восстанавливается быстрее других, на какие показатели опираетесь при оценке?

– Всё очень индивидуально, и оценить данный момент довольно сложно. На ситуацию сильно влияет снижение потребительского спроса. При этом есть данные о росте оборота малых и средних предприятий, объёма инвестиций, количества субъектов бизнеса. Это позволяет говорить о начале восстановительных процессов в экономике и МСП.

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– Предприниматели отмечают рост стоимости сырья и увеличение затрат на логистику. А зарплаты остались прежними? Как бизнес заботится о персонале в этом плане?

– По сведениям Алтайкрайстата, в 2020 году, по сравнению с 2019-м, заработная плата в сфере малого и среднего бизнеса выросла на 4,7%, её размер составил 29 983 рубля. За этот же период средняя заработная плата работников малых предприятий поднялась почти на 25% и составила 26 156 рублей. Таким образом, несмотря на сложный в экономическом плане год, предприниматели находили возможности и ресурсы для выполнения своих обязательств перед сотрудниками. Кроме того, снижение размера страховых взносов, субсидий на выплату заработной платы работникам, безвозмездных кредитов и кредитов на возобновление деятельности сыграли важную роль в сохранении рабочих мест. Заработная плата во время вынужденного простоя предприятий оставалась стабильной.

– Некоторые компании готовились к худшему сценарию развития, но в итоге получили прибыль. Какие прогнозы ставили в Управлении по предпринимательству относительно экономических последствий для бизнеса края?

– На самом деле сложно было спрогнозировать развитие эпидемиологической ситуации в прошлом году и её последствий для бизнеса. В условиях полной неопределенности большая часть предпринимателей рассматривала именно худшие варианты развития событий. При этом многим удалось адаптироваться, выправить ситуацию и выйти на положительную динамику, постепенно возвращаясь в привычное русло своей деятельности. Таких примеров очень много. Так, например, несмотря на все предоставленные государством преференции и отсрочки по уплате налогов, снижение страховых взносов и прочее, предприниматели даже пострадавших отраслей в совокупности в 2020 году задекларировали доходы, которые превышают аналогичные показатели за 2019 год.

Кредиты и налоги

– Сколько денег получили предприниматели края в качестве поддержки?

– В крае на поддержку бизнеса было направлено 9,5 миллиарда рублей. Благодаря этим средствам 14,6 тысячи предпринимателей, работающих в пострадавших отраслях, получили субсидии на каждого работника в размере одного МРОТ. Общая сумма таких выплат – 1,2 миллиарда рублей. 448 бизнесменов взяли беспроцентные кредиты на сумму 1,04 миллиарда рублей. 3516 – воспользовались кредитами, которые предусматривали возможность списания задолженности в случае сохранения занятости (на сумму 6,02 миллиарда рублей). Предпринимателям, работа которых предполагает контакт с людьми, выплачивались субсидии на дезинфекционные и профилактические мероприятия. Таких субсидий было выдано более двух тысяч, на 87,6 миллиона рублей.

– Когда президент объявил о выдаче беспроцентных кредитов бизнесу, многие не смогли получить заём: заявки рассматривали достаточно долго, не все попадали под условия кредитования. В итоге насколько полезными оказались кредиты по господдержке и сколько предпринимателей края ими воспользовались?

– В период пандемии бизнес использовал льготную программу ФОТ 2.0, по которой можно было кредитоваться по ставке 2%. Сумма задолженности и процентов списывалась при сохранении не менее 90% штата сотрудников. В 2021 году на смену этой льготе пришла другая – ФОТ 3.0. Кредиты можно получить под 3% годовых с отсрочкой на погашение долга и процентов на первые полгода. Данная мера также направлена на сохранение занятости и заработных плат в частном секторе экономики. В этом году от предпринимателей уже поступило 333 заявки на сумму 1272,5 млн рублей.

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– Александр Сергеевич, в ежегодном послании к Совету Федерации президент поручил сохранить меры поддержки бизнеса на восстановление МСП. Как это поможет предпринимателям?

– Ряд видов деятельности ещё нуждаются в дополнительных мерах поддержки, потому что сложно наращивать темпы, когда ещё полностью не восстановился потребительский спрос, не налажены прежние внешнеэкономические связи. Поэтому поручение президента, данное кабинету министров о сохранении всех мер поддержки предпринимательству, более чем оправданно. Посмотрим, какие дальнейшие меры по поддержке малого и среднего предпринимательства будут предложены. Я имею в виду налоговое стимулирование, доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе за счёт закупок со стороны крупных госкомпаний. Считаю важным, что размер страховых взносов, который был снижен в прошлом году в период пандемии с 30% до 15%, не будет пересмотрен и сохранится на постоянной основе. На территории страны также останутся некоторые меры поддержки, которые действовали в прошлом году. Это налоговые каникулы для вновь созданных предпринимателей, мораторий на проведение контрольно-надзорных мероприятий и другие.

– Конкретно в нашем крае что предложено бизнесу?

– Напомню, что правительством Алтайского края совместно с фракцией "Единая Россия" в АКЗС было принято оперативное решение обеспечить плавный переход на иные режимы налогообложения. Усовершенствовали региональный закон о патенте. Теперь стоимость патента максимально приближена к уровню единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности, а в некоторых случаях стремится к минимуму.

Также мы продолжаем сохранять льготные продукты для предпринимателей в Алтайском фонде финансирования предпринимательства и Алтайском фонде развития МСП. Спрос на микрозаймы и гарантии фонда остаётся высоким, а льготные условия их предоставления делают их доступными для большинства предпринимателей. Также продолжим реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, в соответствии с которой в течение пяти лет на поддержку МСП будет направлено почти 2,5 миллиарда рублей, в том числе субсидирование приобретения оборудования и предоставление инвестиционных займов на выгодных условиях.

– Александр Сергеевич, каковы дальнейшие перспективы алтайского бизнеса?

– Несмотря на серьёзные вызовы минувшего года, судя по показателям, бизнес края продолжает проживать фазу восстановления. При этом власти проводят постоянный мониторинг ситуации, предлагая различные меры поддержки МСП региона.

*Обязательная маркировка обуви началась 1 июля 2020 года. За хранение, перевозку или покупку для продажи обуви без кодов Data Matrix была введена система штрафов с конфискацией товара.

** С 1 января 2021 года на территории РФ был отменён специальный налоговый режим – система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности.