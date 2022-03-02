Финансовые рынки не стабильны: на них влияют мировые события, политические настроения, модные тренды и другие обстоятельства. И чтобы выбрать надёжного форекс-брокера, нужно учитывать множество критериев, в том числе торговые условия, виды торговых счетов, способы переводов и отзывы трейдеров.

Рейтинг на портале «ФорексГид.ру» позволяет получить информацию о лучших брокерах, которые предоставляют доступ для онлайн-трейдинга.

Особенности портала

Прогнозы формируют с учётом мнения специалистов брокерских компаний, экспертов в конкретных областях экономики и профессиональных трейдеров. Эта информация может значительно повысить результативность торговых операций. Но важно помнить, что рекомендации — это не прямое руководство к действиям. Это лишь видение ситуации глазами авторитетных авторов, на которое можно опираться.

Аналитика представлена через призму популярных и востребованных торговых инструментов, в том числе с позиции микро- и макроэкономики. Посетители получают актуальные сведения и полный объём аналитических данных. Прогнозы публикуют ежедневно, что исключает временные разрывы.

Котировки в режиме онлайн

У инвесторов и трейдеров возникает необходимость оперативно получить информацию о текущих котировках финансового актива в ситуации, когда отсутствует доступ к торговым терминалам и графикам. На помощь приходит сервис, благодаря которому можно быстро найти необходимые сведения.

Данные о валютных парах, криптовалютах, акциях и фондовых индексах возможно получить в режиме онлайн. Благодаря такой особенности вы экономите время и можете справедливо оценить ситуацию на рынке. При этом варианте не требуется перепроверять информацию о котировках брокера и проводить сравнение с иными источниками.